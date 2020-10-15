فيرنانديش: البرتغال لم تتأثر بغياب رونالدو

علق برونو فيرنانديش نجم منتخب البرتغال عقب فوز فريقه على نظيره السويدي 3-0 في دوري الأمم الأوروبية بدون كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا.

وقال لاعب وسط مانشستر يونايتد: "لم يُطلب منا اللعب بطريقة مختلفة بسبب عدم وجوده، طموحنا يظل كما هو.

"يمتلك المنتخب العديد من القيم العظيمة، لكن بكل تأكيد وجود اللاعب الأفضل في العالم يجعل الأمور أسهل".

من جانبه قال زميله ديوغو جوتا: "هل هناك ضغوط بسبب عدم وجود رونالدو؟ نحن لاعبون محترفون، يختار المدرب المجموعة المناسبة للتواجد في الملعب".

يذكر أن ثلاثية البرتغال ضد السويد افتتحها بيرناردو سيلفا، قبل أن يضيف جوتا الهدفين الثاني والثالث.