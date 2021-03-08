فيرنانديش: التقييم ليس بالأهداف

رفض برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، الانتقادات الموجهة إليه فيما يتعلق بأدائه في مواجهة الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً أن تقييم دور اللاعب لا يجب أن يقتصر فقط على إحراز وصنع الأهداف.

وتألق فيرنانديش بصورة لافتة منذ انضمامه ليونايتد قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي العام الماضي، محرزاً 34 هدفاً إلى جانب الإسهام في صنع 21 هدفاً آخر في جميع المنافسات.

لكن لاعب منتخب البرتغال لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في سبع مباريات في الدوري الممتاز أمام ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي الموسم الحالي.

وعن ذلك قال فيرنانديش لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية "لا أعرف ما يعنيه الناس بسداسي القمة، هل لأن الفرق في أول ستة مراكز في القائمة، سجلت أهدافاً وصنعت أهدافاً أمام بعض هذه الفرق، سجلت في مواجهة توتنهام، لكن بعض الناس يقولون إن ركلات الجزاء لا تحتسب".

وأضاف "أدرك أن الناس يريدون من برونو هز الشباك أو صنع الأهداف في كل مباراة وأنا أريد القيام بذلك، لكني كلاعب أسعى إلى تحقيق ذلك في كل مباراة وليس أمام سداسي القمة أو غير ذلك".

وأردف قائلاً "الناس يتوقعون إحراز الأهداف وصنع فرص التهديف وليس الأداء، وهم لا يهتمون باستعادة السيطرة على الكرة وعدد الفرص التي أصنعها".

لكن رغم الانتقادات أوضح فيرنانديش أنه يشعر بالسعادة لأنه الهداف الأول لفريقه في الموسم الحالي.