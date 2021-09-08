فيرنانديش: رونالدو يقرب مانشستر يونايتد أكثر من الألقاب

يرى برونو فيرنانديش لاعب خط وسط منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد أن عودة مواطنه كريستيانو رونالدو للشياطين الحمر تقربهم أكثر من المنافسات على الألقاب.

ورحب فيرنانديش بتعاقد يونايتد مع النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات الذي من المتوقع أن يخوض مباراته الأولى أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع القادم.

ماذا قال فيرنانديش عن عودة رونالدو ؟

وقال لاعب خط الوسط: "نعلم أن الحماس سيكون شديداً، يعلم الجميع أن رونالدو عاد إلينا.

"الجميع بغاية الثقة وسعيدون بعودته، والأمر ينطبق كذلك على اللاعبين.

"نعرف ما يمكنه تقديمه لنا، وتركيزنا مثل كريستيانو منصب على الفوز.

"بوجوده، ندرك تماماً أننا قريبون أكثر من معانقة الألقاب."

يذكر أن البرتغالي البالغ من العمر 36 عاماً وقع على عقد مع مانشستر يونايتد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.