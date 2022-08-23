فيرنانديش سيكون "سعيداً" برحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

أكد نجم خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش بأنه سيكون "سعيداً" لمواطنه الهداف كريستيانو رونالدو إذا رحل فعلياً عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ماذا قال فيرنانديش عن كريستيانو رونالدو ؟

وقال فيرنانديش بعد نهاية المباراة التي حقق فيها يونايتد الفوز على ليفربول بهدفين لهدف أمس الاثنين ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ "إيليفين سبورتس" عن مواطنه: "هنالك الكثير من التخمينات.

"لكن ليس هنالك أحد أفضل من كريستيانو للتحدث عما يحصل، أعرف بعض الأشياء، إلا أني لن أكون الشخص الذي يكشف عنها.

"ما يزال حالياً لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، لا أعرف ما سيحصل بخصوص مستقبله وما إذا كان سيرحل أم لا، قال أنه سيتحدث قريباً، وحينها ستستمعون لما سيقوله.

"إذا قرر البقاء سنكون سعيدين بذلك، وإذا قرر الرحيل فسأكون أنا شخصياً سعيداً من أجله، أهم شيء أن يكون بخير وعلى أعلى المستويات وأن يجلب الفخر للبرتغال."

يذكر أن عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.