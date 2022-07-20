فيرنانديش يتحدث عن مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

اعترف النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بأنه لا يعرف ما جرى بين مواطنه كريستيانو رونالدو وإدارة النادي هذا الصيف.

وطلب المهاجم المخضرم من يونايتد السماح له بالرحيل بحال وصول عرض مناسب لشرائه.

ويرغب صاحب الـ 37 عاماً الانتقال إلى فريق يسمح له بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فشل الشياطين الحمر في التأهل للبطولة.

ماذا قال فيرنانديش عن رونالدو ؟

وقال نجم الوسط عن مواطنه في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف ما قاله كريستيانو للمدرب والنادي.

"لا أعرف ما يدور في عقله، وما إذا كان يرغب بالرحيل، لم أسأله عن الأمر.

"بالطبع، كريستيانو كان هدافنا الأول الموسم الماضي، لكن الأمر لا يعتمد علي، على النادي أن يتخذ القرارات، فيما سيتصرف كريستيانو وفقاً لما يراه مناسباً."

يذكر أن رونالدو يغيب عن جولة مانشستر يونايتد الحالية في تايلاند وأستراليا.