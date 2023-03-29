فيرنانديش يفند تصريحات رونالدو

البوابة - فند البرتغالي برونو فيرنانديش تصريحات مواطنه كريستيانو رونالدو حول "الروح الإيجابية" التي جلبها الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الجديد.

وتولى مارتينيز مهمة قيادة منتخب البرتغال خلفاً للمخضرم فيرناندو سانتوس، وذلك بعد الخروج المخيب من ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 على يد المنتخب المغربي.

وكان سانتوس قد قلل من اعتماده على "الدون" خلال المونديال لتتردى العلاقة بينهما.

في المقابل، شدد مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا السابق على أهمية الهداف البالغ من العمر 38 عاماً ودوره القيادي في الفريق خلال التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وخاض المنتخب البرتغالي مباراتين في التصفيات تحت إشراف مديره الفني الجديد حتى الآن حقق خلالهما نتيجتين ساحقتين، بفوزه على ليشتنشتاين (4-0)، وعلى لوكسمبورغ (6-0).

ماذا قال رونالدو عن مارتينيز؟

عبر مهاجم النصر السعودي في تصريحات إعلامية عن تقديره للمدرب الجديد، حيث قال: "إنه فصل جديد للجميع، بالنسبة للاعبين، والطاقم الفني والبرتغال، نشعر بطاقة إيجابية ونفس جديد."

بماذا رد فيرنانديش على رونالدو؟

بدوره، قلل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد من تصريحات زميله وفقاً لقناة "آر تي بي 3"، موضحاً: "كلا، لا يتعدى الأمر كونه مدرب جديد (مارتينيز) لديه أفكار جديدة، لا وجود لنفس جديد، إنها فقط مرحلة انتقالية.

"لطالما كانت الأجواء داخل المنتخب البرتغالي إيجابية، إنها ديناميكيات جديدة، وعلينا استيعاب أفكار (مارتينيز) والعمل على دمجها."