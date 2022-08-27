فيرنانديش يقود مانشستر يونايتد للتفوق على ساوثهامبتون

تغلب مانشستر يونايتد على مستضيفه ساوثهامبتون بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب سانت ميريز في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار الثمين للنجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش الذي سجل هدف اللقاء اليتيم في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكان يونايتد قد حقق الفوز في المباراة السابقة على غريمه ليفربول بهدفين لهدف لتستمر صحوته تحت إشراف مديره الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

مانشستر يونايتد يرتقي في سلم الترتيب

بهذا الانتصار، رفع مان يونايتد رصيده إلى 6 نقاط جعلته يرتقي للمركز السادس مؤقتاً على سلم الترتيب العام بانتظار بقية مواجهات الجولة.

أما ساوثهامبتون، فبقي رصيده ثابتاً عند 4 نقاط، لكنه تراجع بدوره إلى المركز الثالث عشر.