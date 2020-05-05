فيرنانديش يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

أكد برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد الجديد، أنه معجب بأندريس إنييستا، معتبراً إياه لاعبه المفضل الذي كان يتابعه باستمرار في السابق.

وقال الدولي البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب إنييستا وأقدره بشدة، تعلمت منه الكثير عن طريق متابعة مبارياته مع برشلونة وإسبانيا عندما كنت صغيراً".

وتعجب لاعب الوسط من عدم فوز إنييستا بجائزة الكرة الذهبية، خاصة بعد حصوله على بطولات عديدة مع البارسا ومنتخب بلاده خلال الفترة ما بين 2004 حتى رحيله في 2018.

وأبدى فيرنانديش رغبته في الاستمرار مع يونايتد، موضحاً أن هدفه القادم هو الفوز بالبطولات، بعد استئناف كرة القدم والمسابقات الرياضية.