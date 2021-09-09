فيرنر المرشح الأبرز لتعويض ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ

سيصبح الدولي الألماني تيمو فيرنر ضمن أبرز أهداف بايرن ميونيخ صيف العام القادم حينما يبدأ النادي البافاري مساعيه للبحث عن بديل طويل الأمد لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكشفت شبكة "سبورت1" أنه على الرغم من أن إيرلينغ هالاند يبقى الخيار المفضل داخل أروقة بايرن، إلا أن السعر الضخم للدولي النرويجي قد يجبر البافاريين على التفكير بخيارات أخرى.

ووصل فيرنر إلى تشيلسي صيف العام المنصرم ولم يستطع ترك بصمته حتى الآن رغم فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، ما زال بايرن ميونيخ يعتمد على الهداف ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاماً الذي ينتهي عقده الجاري في يونيو من عام 2023.