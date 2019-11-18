فيرنر : ليفاندوفسكي مثل رونالدو وميسي

امتدح تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ غريمه روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، أمس الأحد، مؤكداً أن مكانته لا تقل عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هدافي يوفنتوس وبرشلونة.

وخلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للدوري الألماني، قال فيرنر مازحاً: "لا يمكنك تسجيل الأهداف كل مباراة، ما لم يكن اسمك ليفاندوفسكي".

وأردف: "عندما سجلت هدفين في برلين، أحرز هو ثنائية أمام بوروسيا دورتموند، سألت نفسي حينها، متى سيتوقف؟ هو الآن في فئة واحدة مع رونالدو وميسي".

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي أوروبا، على مدار عام 2019، برصيد 41 هدفاً، متقدمًا على ميسي بفارق هدفين، رغم خوض الأخير مباراة أكثر.

كما يتقدم الدولي البولندي على كافة لاعبي أوروبا، في سباق الحذاء الذهبي، هذا الموسم، إذ يملك في رصيده 16 هدفاً، بعد مرور 11 مرحلة من الدوري الألماني.