فيرنر يرغب بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

ألمح تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ لرغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ واللعب بجانب روبرت ليفاندوفسكي.

وقال حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لبايرن أنه لا يرى أن فيرنر يناسب أسلوب البافاري.

ورد الشاب: “لا أستلقي على الفراش بعيون مفتوحة وأفكر في تصريح صالحميديتش”.

وأضاف الدولي الألماني: “بالطبع لديهم أفضل مهاجم في العالم (ليفاندوفسكي)، لكني لست قلقاً من ذلك، فالعديد من الفرق تواجهنا بطريقة دفاعية ومع ذلك أسجل الأهداف”.

وتابع: “اللعب بجوار ليفاندوفسكي؟ مهاجمان يسجل كل منهما 20 هدفاً أو أكثر، يمكنهما اللعب معاً بكل تأكيد.

“ما زلت أرى إمكانية كبيرة لأحسن نفسي، خاصة مع النقاط التي من المفترض أن أقوم بها أو التي لا أستطيع تنفيذها”.

وأتم: “في سن 23 عاماً، لم يكن المهاجمون الكبار مثل (لويس) سواريز وليفاندوفسكي على نفس المستوى الذي وصلوا إليه في عمر 28 عاماً، لذلك لدي متسع من الوقت للتحسن”.