فيرنر يريد البقاء في تشيلسي

قال موقع "سبورت1" الألماني أن تيمو فيرنر لا يفكر بالرحيل عن تشيلسي، فيما نفى بايرن ميونيخ وجود أي اهتمام بضمه هذا الصيف.

وتحدثت تقارير سابقة عن إمكانية عودة المهاجم إلى البوندسليغا بعد موسم أول عصيب قضاه في لندن.

فيرنر يريد إثبات نفسه مع البلوز

ومع أن تشيلسي ظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن دور فيرنر كان ثانوياً ولم ينجح في تحقيق الإضافة المطلوبة بعد استقطابه من آر بي لايبتزيغ بتفعيل الشرط الجزائي في عقده وقيمته 47.5 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

وخاض المهاجم البالغ 25 عاماً 52 مباراة مع بطل أوروبا وسجل له 12 هدفاً في جميع البطولات، لكنه يتطلع لإثبات نفسه في موسمه الثاني مع النادي اللندني.

وكانت مشاركة اللاعب مخيبة للآمال في بطولة يورو 2020 مع منتخب ألمانيا، إذ غادر فريقه المنافسات من دور الـ 16 على يد منتخب إنجلترا.