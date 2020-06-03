فيرنر يهدد أحلام ليفربول

كشفت صحيفة «ذا سن» البريطانية، عن موقف تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ، من الانتقال إلى أي نادٍ آخر غير ليفربول في السوق الصيفي المقبل.

وارتبط اسم الدولي الألماني بالانتقال إلى الريدز هذا الصيف، في ظل وجود رغبة متبادلة من جانبه ومن جانب مواطنه يورغن كلوب، المدير الفني لبطل أوروبا والعالم.

وقالت الصحيفة أن فيرنر مستعد للانضمام إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد، لكن فقط إذا استسلم ليفربول في محاولات ضمه.

وأوضحت أن الأندية الإنجليزية الثلاثة مترددة حالياً في دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته 49 مليون جنيه استرليني، حيث يقدر اللاعب حالياً بـ 30 مليون جنيه.

فى الوقت نفسه، حذر الرئيس التنفيذي للايبتزيغ من أي خطوة مستقبلية للتوقيع مع فيرنر، مؤكداً أنه لن يتم تخفيض سعره.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنر ما زال متفائلاً بشأن الانتقال إلى ليفربول، بينما ينظر فى العروض الأخرى إذا أوقف الريدز مفاوضات ضمه.