فيروس كورونا يثير المخاوف قبل دوري الأبطال

تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا في وقت يخيم عليه الخوف بسبب "التفشي الثاني" لفيروس كورونا وتداعياته التي تشكل تهديداً على جدول البطولة، الذي من المقرر أن يكلل بالنهائي في 29 مايو في ملعب آتاتورك الأولمبي.

وتبدأ منافسات "البطولة الأم" غداً في ظل موجات جديدة من الفيروس التاجي في عدة دول بالعالم وأوروبا، قد تهدد هذه النسخة التي ستقام مباريات دور المجموعات فيها من لقائي ذهاب وعودة كالعادة، على أمل السماح تدريجياً بحضور الجماهير، وذلك بعدما تسببت أزمة كورونا في إقامة ربع ونصف نهائي النسخة الماضية من مباراة واحدة.

ومع ذلك فإن السماح بحضور عدد محدود من الجماهير، يعتمد على قرارات سلطات كل بلد والإجراءات التي تتخذها الفرق التزاما بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبين الفرق الـ 32 المنافسة في دور المجموعات هناك أربعة تشارك لأول مرة وهي ستاد رين وإسطنبول باشاك شهير وكراسنودار وميتيلاند.

وبلا شك بايرن ميونيخ حامل اللقب هو المرشح الأكبر فقد توج باللقب قبل نحو شهر ونصف في لشبونة بفلسفة جديدة تفرض نفسها على كرة القدم الحالية وتكمن في الاعتماد على القوة والإيقاع والمهارات البدنية والالتزام، مقابل الاعتماد على المهارات والموهبة الفردية التي كانت مسيطرة من قبل.

كانت الفلسفة التي اتبعها المدرب يورغن كلوب وتمكن بها من قيادة ليفربول للقب الموسم قبل الماضي والآن أعاد بايرن بقيادة المدرب هانزي فليك فرضها مجدداً لتسحب البساط من فلسفة الكرة الإسبانية التي سيطرت على القارة على مدار عقد وتواجه الآن أزمة بعد هروب المواهب من الليغا التي باتت تفتقد لهوبتها المميزة.

ويبدأ بايرن رحلة الدفاع عن اللقب أمام أتلتيكو مدريد الذي يستضيفه على ملعبه آليانز أرينا الأربعاء في أهم مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويزور أتلتي ألمانيا بعدما خسر ست من آخر سبع مباريات خاضها هناك.

ويعد بايرن وأتلتيكو مدريد المرشحين الأوفر حظا للتأهل لثمن النهائي عن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو.

وتنتظر باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية مواجهة صعبة أيضاً حيث يستقبل في ملعب بارك دو برانس الثلاثاء مانشستر يونايتد ضمن مواجهات المجموعة الثامنة التي تضم لايبتزيغ وإسطنبول باشاك شهير.

ويتواجه آخر فائزين بالدوري الأوروبي في ملعب ستامفورد بريدج غداً حيث يستقبل تشيلسي بطل الدوري الأوروبي 2019 حامل اللقب إشبيلية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً كراسنودار ورين.

أما اللقاء الذي طال انتظاره بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو داخل المستطيل الأخضر مجدداً والذي من المفترض أن يكون في الجولة الثانية وتحديداً في 28 من الشهر الجاري في تورينو حينما يحل برشلونة ضيفاً على يوفنتوس، فما زال في علم الغيب نظراً لاحتمالية غياب النجم البرتغالي لإصابته بكورونا وخضوعه للحجر الصحي.

ومن المؤكد أن البرتغالي سيغيب عن الجولة الأولى حينما يحل يوفنتوس ضيفاً على دينامو كييف، أما برشلونة فيحل ضيفاً على فيرينسفاروش المجري في نفس اليوم ضمن المجموعة السابعة.

وريال مدريد الأكثر حصداً للقب البطولة بواقع 13 لقباً والذي لم يتمكن في آخر نسختين من تجاوز ثمن النهائي فيبدأ مشواره على أرضه أمام شاختار الأربعاء بالمجموعة الثانية التي يستضيف فيها بنفس اليوم إنتر ميلان فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويحل ليفربول ضيفاً الأربعاء على أياكس بالمجموعة الرابعة التي تضم ميتييلاند وأتالانتا.

وبالمجموعة الثالثة يستقبل أخطر فرق المجموعة مانشستر سيتي الأربعاء بورتو، بينما يلتقي أوليمبياكوس وأولمبيك مرسيليا على ملعب الأول بنفس اليوم.

أما المجموعة السادسة فحظوظ الفرق بها متساوية وتنطلق منافساتها الثلاثاء حينما يستقبل لاتسيو غريمه بوروسيا دورتموند ويحل كلوب بروج ضيفاً على زينيت سان بيترسبيرغ.