فيروس كورونا يضرب كوبا أمريكا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أول أمس الاثنين اكتشاف 41 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تحتضنها البرازيل حتى 10 يوليو المقبل.

وحتى الآن، تم اكتشاف الحالات المصابة داخل بعثات منتخبات: فنزويلا وكولومبيا وبوليفيا وبيرو.

ووفقاً للوزارة، من بين الحالات الـ 41، هناك 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى موزعة بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل حول الحالات الجديدة المؤكدة، لكن تم الكشف عن إصابة 12 عضواً من بعثة المنتخب الفنزويلي، من بينهم 8 لاعبين، وذلك بمجرد وصولهم إلى برازيليا، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

كما أضاف بيان الوزارة أنه تم إجراء ألفين و927 مسحة طبية حتى الآن، من بينها أكثر من اختبار لنفس الأشخاص في بعض الحالات.

وتعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً من تفشي جائحة كورونا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 488 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى 17.4 مليون إصابة مؤكدة.

وكان منتخب أوروغواي قد خضع أول أمس الاثنين، لاختبارات بي سي آر، للكشف عن أي مصاب بـ «كوفيد-19»، وأعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أن أعضاء المنتخب خضعوا للاختبار للكشف عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من سفر الوفد إلى البرازيل لخوض البطولة القارية.

وخلال المعسكر التدريبي لخوض آخر مبارياتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للكأس العالم قطر 2022، جاءت نتيجة اختبار لاعب وسط فلامينغو البرازيلي جيورجيان دي آراسكايتا إيجابية، وبعد التعافي خلال أسبوعين، تمكن من الانخراط مرة أخرى مع زملائه للمشاركة في كوبا أمريكا.