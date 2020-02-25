فيروس كورونا يفسد الأحداث الرياضية في 8 دول

تسبب انتشار فيروس كورونا القاتل، المتفشي في الصين، في عدة دول أخرى بإلغاء وتأجيل أو نقل العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية:

في الصين:

تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كانت مقررة في الفترة بين 13 و15 مارس المقبل بمدينة نانجينج لتقام في 2021.

ألغيت بطولة آسيا لألعاب القوى داخل الصالات التي كانت مقررة في مدينة هانجتشو يومي 12 و13 فبراير الجاري.

تأجل سباق سيارات فورميولا-1 الصيني الذي كان مقرراً في 19 أبريل.

ألغي سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية "فورميولا-إي" الذي كان مقرراً في مدينة سانيا في 21 مارس.

نقلت سباقات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة بمدينة يانتشينغ في 14 و15 فبراير إلى بلدية سالباخ-هينترجليم في النمسا.

نقلت تصفيات آسيا-أوقيانوسيا المؤهلة للملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020 والمقررة بين 3 و11 من مارس، من مدينة ووهان إلى العاصمة الأردنية عمان.

نقلت مباريات التصفيات المؤهلة لكرة السلة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020، بين 6 و9 فبراير، من فوشان إلى العاصمة الصربية بلغراد.

نقلت مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم للسيدات بأولمبياد طوكيو 2020، بين 3 و13 فبراير، من ووهان إلى مدينة سيدني الأسترالية.

تأجلت بداية الدوري الصيني لكرة القدم التي كانت مقررة في 22 فبراير.

تأجلت مباريات فرق غوانغجو إيفرغراندي وشنغهاي شينهوا وشنغهاي إس آي بي جي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى أبريل ومايو.

نقلت مباراتا المنتخب الصيني أمام غوام وجزر المالديف، المقررتين في 26 و31 مارس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم، إلى مدينة بورينام التايلاندية، وستقام المباراتان بدون جمهور.

تأجلت بطولة الصين المفتوحة للجولف التي كانت مقررة في شنغهاي بين يومي 23 و26 أبريل.

نقلت بطولة العالم للخماسي الحديث (بنتاثلون) من مدينة شيامن إلى مدينة كانكون المكسيكية وستقام بين 25 و31 مايو.

نقل مؤتمر "سبورت أكورد" الرياضي الدولي الذي كان مقرراً في بكين بين يومي 19 و24 أبريل إلى مدينة لوزان السويسرية.

انسحبت فرق صينية من عدة أحداث رياضية تقام خارج الصين، منها كأس ديفيز لفرق التنس وكاس العالم للجمباز في ملبورن ومسابقتي الجائزة الكبرى للجودو في باريس ودوسلدورف.

أوقفت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات الاختبارات التي كانت مقررة بين 3 و21 فبراير.

في كوريا الجنوبية:

تأجلت بطولة العالم لتنس الطاولة التي كانت مقررة بمدينة بوسان بين 22 و29 مارس لتقام بين 21 و28 يونيو.

تأجلت بداية الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم التي كانت مقررة في 29 فبراير، لأجل غير مسمى.

تقام مباريات فرق تشونبوك وسوون وسول إف سي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بدون جمهور اعتباراً من 3 مارس.

في اليابان:

تأجلت مباريات كرة القدم التي كانت مقررة حتى منتصف مارس المقبل.

اقتصرت المشاركة في ماراثون طوكيو المقرر في أول مارس وماراثون السيدات المقرر في ناغويا في 8 من الشهر نفسه، على عدائي النخبة فقط.

تأجل برنامج تدريب المتطوعين بأولمبياد طوكيو 2020 من فبراير إلى مايو.

في هونغ كونغ:

تأجلت منافسات سباعيات الرجبي من الفترة ما بين 3 و5 أبريل إلى الفترة ما بين 16 و18 أكتوبر.

ألغي مهرجان سباق الفروسية للأساتذة الذي كان مقرراً بين 14 و16 فبراير.

ألغي ماراثون هونغ كونغ الذي كان مقررا في 9 فبراير.

في سنغافورة:

ألغيت بطولة العالم للجولف للسيدات التي كانت مقررة بين 27 فبراير وأول مارس.

تأجلت منافسات سباعيات الرجبي من يومي 11 و12 أبريل إلى يومي 11 و12 أكتوبر.

في كوريا الشمالية:

ألغي ماراثون بيونجيانج الذي كان مقررا في 12 أبريل.

في إيطاليا:

تقرر إقامة مباراة إنتر ميلان ولودوغوريتس البلغاري المقررة في 27 فبراير ضمن منافسات الدوري الأوروبي، دون جمهور في ميلانو.

تأجلت أربع مباريات بالدوري الإيطالي لكرة القدم كانت مقررة في 23 فبراير، وتقام المباريات المقبلة في المناطق التي شهدت حالات إصابة بدون جماهير.

تأجلت مواجهة إيطاليا واسكتلندا التي كانت مقررة في 23 فبراير ضمن منافسات بطولة الأمم الست للرجبي للسيدات.

في الكويت:

تأجلت المباراة التي كانت مقررة بين القادسية الكويتي وظفار العُماني ضمن كأس الاتحاد الآسيوي في 25 فبراير بعد موافقة الاتحاد الآسيوي.

وقف جميع الأنشطة الرياضية في الكويت لمدة أسبوعين.