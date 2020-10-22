فيروس كورونا ينقذ رئيس برشلونة

ألمح مسؤولو الرياضة في إقليم كتالونيا أن الاستفتاء المزمع إجراؤه على سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد لا يجري في الفترة المقبلة في ظل استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

أوضح تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه على الرغم من جمع الأصوات الكافية للمطالبة بإجراء هذا التصويت على مصير بارتوميو، هناك شك في أن مثل هذا التصويت سيجرى في ظل الظروف الحالية مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء كتالونيا.

أكد جيرارد فيغويراس مدير عام الشؤون الرياضية في الإقليم: "قبل 10 أيام، قيل إنه من الممكن إجراء هذا التصويت لكن قد يعاد النظر في هذا طبقاً للتطورات بوضع وباء كورونا".

وكان أعضاء النادي نجحوا في جمع أكثر من 20 ألف توقيع للحصول على الموافقة الرسمية على إجراء سحب الثقة علماً بأن عدد الأصوات المطلوبة للحصول على الموافقة هو 16 ألفاً و250 توقيعاً.

وأعلن النادي عن إجراء هذا التصويت على سحب الثقة من بارتوميو يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، لكن يبدو أن الأمر سيتغير الآن بسبب أزمة كورونا.