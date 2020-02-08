فيرونا يهزم يوفنتوس ويشعل المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي

حقق هيلاس فيرونا فوزاً مستحقاً على ضيفه يوفنتوس حامل اللقب بهدفين لهدف في اللقاء المثير الذي شهده ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

جاءت هدفا الفائز عن طريق فابيو بوريني (76)، والبديل المخضرم جيامباولو باتزيني (86 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم يوفي عبر نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 إثر مجهود فردي مميز.

بهذا الانتصار، رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 34 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 54 نقطة في الصدارة وبفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني لتشتعل المنافسة على اللقب من جديد.