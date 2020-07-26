فيغو: تعرضت لسوء المعاملة والإهمال في برشلونة وريال مدريد

تحدث النجم البرتغالي لويس فيغو عن صفقة انتقاله الجدلية من برشلونة صوب ريال مدريد، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على حدوثها.

ودفع النادي الملكي 60 مليون يورو وقتها لضم الجناح البرتغالي، الرقم الذي كان قياسياً، ليبدأ عهد "الغالاكتيكوس" مع فلورنتينو بيريز.

وقال فيغو لصحيفة "آس" الإسبانية: "انتقالي غير كرة القدم الإسبانية، لم يحدث مثله من قبل، كان بداية مدريد الحديث، كانت أوقاتاً رائعة بوجود كل هؤلاء النجوم.

"كنت في عطلة ووكيلي أخبرني أن لاتسيو يرغب بضمي إضافة لريال مدريد لأن أحد مرشحي الرئاسة يسعى لذلك، لكن إدارة برشلونة لم تأخذ الأمر على محمل الجد.

"لم أندم على قراري رغم الصيف الصعب الذي عشته، لم أحاول الانسحاب من الصفقة، برشلونة حاول فقط معادلة عرض مدريد".

وعن السبب وراء ترك البارسا: "عندما تعمل في مكانٍ ما ولا يقدرون عملك وتخبرهم ويستمر الأمر، هذا عناد، الأمور أصبحت جدية وكان يجب أن أتخذ قراراً.

"كان فلورنتينو بيريز متوتراً حتى اللحظة التي وقعت فيها على العقد، ليس صحيحاً أنه كان يجب أن أدفع تعويضات لريال مدريد لو تراجعت عن قراري".

وحول رحيله عن الملكي: "شعرت بالخيانة من بيريز، عقدي كان يمتد لعام آخر حينها، لكني كنت خارج التشكيل الأساسي وكنت احتياطياً في الكلاسيكو، عاملني بشكل سيء للغاية.

"تواصل معي للعودة والعمل مع النادي لكني كنت منشغلاً مع الاتحاد الأوروبي، لا أرفض العودة مستقبلاً، ولكن لن أعود لأكون بلا دور".

وتحول فيغو بالحديث إلى الأوضاع الحالية: "دخول زيدان التدريب كان مفاجأة، (بيب) غوارديولا كان متوقعاً أكثر، لكن بمجرد اتخاذه القرار علمت أنه يملك الموهبة، عمله ما يصنع النجاح وليس الحظ".

وأكمل: "ريال يملك مزيجاً من الخبرة والشباب حالياً لذلك فاز بالدوري، صنع (كريم) بنزيمة الفارق منذ رحيل رونالدو، الأخير لا يمكن تعويضه، لكن النادي نجح في ذلك، بايل؟ يعجبني كثيراً وبإمكانه بعد الإضافة للفريق".

وأبدى فيغو رأيه فيما يحدث ببرشلونة: "من الخارج صعب الحكم، ميسي مستمر في تقديم مستويات مميزة كل عام، وبالنسبة للاعب بحجمه أهم شيء المساندة داخل وخارج الملعب، وإيجاد الحافز".

ويعمل فيغو حالياً كسفير لناديه السابق إنتر، بالإضافة لعدة مشاريع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).