فيغو عن تسريب عقد ميسي: من ينصحه يستحق تمثالاً

علق النجم لويس فيغو على مسألة تسريب عقد ليونيل ميسي مع برشلونة والضجة المثارة حول المبالغ الضخمة التي يتلقاها الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة "إل موندو" الأحد عن تلقي ميسي قرابة 555 مليون يورو من ناديه بعد تمديد عقده في 2017، مما أثار عاصفة في وسائل الإعلام.

ولم يفوت فيغو الفرصة، إذ غرد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "من ينصح ميسي يستحق تمثالاً.

"مجلس إدارة برشلونة يمكن فقط مقارنته مع غاسبارت"، في إشارة إلى رئيس مجلس إدارة برشلونة جوان غاسبارت، الذي ترأس النادي الكتالوني وقت انتقال فيغو إلى ريال مدريد.

ويرتبط فيغو بغاسبارت بعلاقة متوترة، إذ سبق وقال أنه لا يثق في وعود الرجل حتى لو وعده بالقمر، وأن ذلك كان السبب في انتقاله إلى مدريد في 2000.

يذكر أن برشلونة أصدر بياناً أكد فيه عدم مسؤوليته عن تسريب تفاصيل عقد ميسي، وسط تقارير تشير إلى أن ميسي قد يقاضي صحيفة إل موندو.