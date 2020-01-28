فيغو يتعرض للسخرية بعد نسخ تغريدة رونالدو لتعزية كوبي براينت

أثار نجما الكرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو ولويس فيغو، جدلاً واسعاً بسبب تغريدتين متطابقتين لهما بعد إعلان نبأ وفاة أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت.

وقام عدد كبير من نجوم الرياضة العالمية بالتعبير عن الحزن والصدمة بعد وفاة براينت في حادث تحطم مروحية راح ضحيته النجم الأميركي وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، للتعبير عن صدمته، ثم قام فيغو، نجم ريال مدريد السابق، بنشر تغريدة متطابقة مع اختلاف الصورة المستخدمة، وهو ما أثار موجة من السخرية من النجمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رونالدو في تغريدته: ”حزين جداً لسماع الخبر المؤلم بشأن وفاة كوبي براينت وابنته جيانا. كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين، خالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه ولأسر جميع ضحايا هذا الحادث. ارقد في سلام يا أسطورة“.

وأرفق نجم يوفنتوس مع تغريدته صورة للنجم الراحل، فيما قام فيغو بعد ذلك بقليل باستخدام نفس النص مع نشره لصورة تجمعه ببراينت.

وتعرض فيغو لحملة إنتقادات واسعة بعد هذه التغريدة، خاصة وأنه لم يكلف نفسه عناء كتابة بضع كلمات للتعبير عن حزنه بوفاة براينت، وهو ما أثار غضب وسخرية العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.