فيغو ينتقد إدارة ريال مدريد بسبب هالاند

ارتبط النجم الصاعد إيرلينغ هالاند بريال مدريد، لكن أسطورة البرتغال والفريق الملكي لويس فيغو هاجم الإدارة، بسبب عدم ضم النرويجي الذي انتقل لبوروسيا دورتموند.

ولفت صاحب الـ 19 عاماً الأنظار مطلع الموسم مع ريد بول سالزبورغ، ثم أكمل تألقه بالانتقال خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي إلى دورتموند، وحطم العديد من الأرقام القياسية.

وفي مقابلة مع محطة "موفيستار" الإسبانية بدا أسطورة منتخب البرتغال، ونجم ريال مدريد السابق فيغو منزعجاً من تأخر إدارة الملكي في إظهار اهتمامها بالمهاجم النرويجي الشاب، بقوله: "كان يجب أن يتعاقد معه ريال مدريد أولاً قبل دورتموند، يسجل الكثير من الأهداف وهو مستعد لتحقيق إنجازات كبيرة، كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع".

وتتحدث وسائل الإعلام الإسبانية يومياً عن مشروع ريال مدريد المستقبلي، بالتعاقد مع هالاند إلى جانب النجم كيليان مبابي، لتعزيز الهجوم الذي يعاني منذ رحيل كريستيانو رونالدو.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، قد ألمح مؤخراً بأنه يجهز لصفقة مستقبلية تنقل المهاجم الواعد لريال مدريد، وقد يلحق به مارتن أوديغارد المعار حالياً لريال سوسييداد.