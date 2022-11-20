فيفا: بيع 2.95 مليون تذكرة في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد عن بيع قرابة 3 ملايين تذكرة لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن المونديال عمل على رفع الإيرادات على مدى الأعوام الأربع الماضية إلى مستوى قياسي وصل إلى 7.5 مليار دولار.

وتم بيع ما مجموعه 2.95 مليون تذكرة حتى يوم افتتاح المنافسات الموافق الـ 20 من نوفمبر الجاري.

وتحاشد المشجعون في طوابير طويلة لشراء التذاكر في مراكز البيع في الدوحة.

أرقام قياسية لمبيعات التذاكر في بطولة كأس العالم 2022

وتم إبلاغ الراغبين بشراء التذاكر إلكترونياً عن وجود فترات انتظار طويلة لحين الوصول إلى منصة التذاكر الرسمية.

وتجاوزت قطر حصة التذاكر التي تم بيعها في نسخة عام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي بيع فيها قرابة 2.4 مليون تذكرة.

وكشفت مصادر أن دول قطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى للبيع.

يذكر أن بطولة كأس العالم تشكل مصدر الدخل الرئيسي ليفا، علماً بأن الإيرادات ارتفعت بأكثر من مليار دولار مقارنة بما كان متوقعاً قبل 4 أعوام.