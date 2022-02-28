فيفا يعلن إيقاف روسيا حتى إشعار آخر بسبب أزمة أوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين عن إيقاف روسيا من المشاركة في جميع بطولاتها حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه التطورات عقب الأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الفيفا في بيان رسمي بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيتم العمل بهذا القرار فوراً.

ولن يسمح لأي فرق روسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية بالمشاركة في البطولات التي ينظمها فيفا ويويفا حتى إشعار آخر.

بدوره، رد الاتحاد الروسي لكرة القدم بإصدار بيان أكد فيه رفضه التام لقرار الفيفا ويويفا مستشهداً بقانون الرياضة الدولي.

وشدد الاتحاد الروسي على أن هذا القرار يعكس تمييزاً واضحاً ويؤذي عدداً كبيراً من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات، إضافة لملايين من المشجعين الروس والأجانب.