فيفا سلاح نيمار للعودة إلى برشلونة

يبدو أن نجم باريس سان جيرمان نيمار سيستعين بقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل العودة إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن قواعد فيفا تنص على أن أي لاعب قضى أكثر من ثلاث سنوات في ناديه ولم يجدد عقده، يمكنه الرحيل مقابل مبلغ مادي يقدره الاتحاد الدولي، وفقاً لما يراه مناسباً، وذلك عقب رفض النادي الفرنسي الاستغناء عن البرازيلي خلال الفترة الماضية.

وكان بطل فرنسا تعاقد مع نيمار من برشلونة عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن.