فيفا يرفع عدد لاعبي المنتخبات إلى 26 في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن رفع عدد اللاعبين الذين سيمثلون منتخبات بلادهم في القوائم النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022 إلى 26 لاعباً.

وينطلق المونديال القطري بدءاً من 21 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر.

وكانت الاتحادات المحلية تستدعي 23 لاعباً للمشاركة مع المنتخبات الوطنية منذ بطولة كأس العالم 2002، إلا أن فيفا عدلت قوانينها لتسمح باستدعاء لاعبين إضافيين.

وتأتي هذه التعديلات في ظل تداعيات جائحة كورونا التي استوجبت إحداث تغييرات تتناسب مع المتغيرات التي تسببت بها.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد اتخذ تدابير مماثلة خلال بطولة يورو 2020 التي أقيمت صيف عام 2021 خوفاً من كثرة الغيابات بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين في ذلك الوقت.