فيفا يسحب استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً من إندونيسيا

البوابة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سحب تنظيم بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً من إندونيسيا اليوم الأربعاء.

جاء هذا القرار بعد إلغاء قرعة البطولة التي كان من المفترض أن تجري يوم الجمعة المنصرم في بالي.

وكان حاكم بالي قد رفض استضافة منتخب إسرائيل المتأهل، تزامناً مع احتجاجات محلية داعمة لفلسطين.

ونالت إندونيسيا التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل حقوق استضافة البطولة في عام 2019، قبل معرفة هوية المنتخبات المتأهلة إليها.

ومن المقرر أن تجري بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً خلال الفترة ما بين 20 مايو وحتى 11 يونيو المقبلين.

وقال فيفا في بيان رسمي: "قرر فيفا جراء الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً هذا العام.

"سيتم الإعلان عن هوية المستضيف الجديد في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على مواعيد البطولة دون تغيير.

"قد يتم فرض عقوبات ضد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في مرحلة لاحقة".