فيفا يصدر بياناً بشأن محمد صلاح

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن أسباب اختياره لنجم ليفربول محمد صلاح، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية.

وكان الدولي المصري قد توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بالرغم من عدم تسجيله أي هدف في البطولة.

وأصدر فيفا بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي قال فيه: "بعد فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية قطر 2019، اختارت مجموعة الدراسات الفنية لدينا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، نظراً لأدائه المتميز طوال المسابقة، حيث كان نجم ليفربول هو الفائز المستحق بجائزة الكرة الذهبية لآديداس وجائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل شركة علي بابا الراعية للمسابقة".

وتابع فيفا: "كان أداء محمد صلاح في قطر رائعاً منذ البداية إلى النهاية، ففي المباراة الأولى لفريقه أمام مونتيري المكسيكي، صنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، حيث أثبت أنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، بل يساعد زملاءه كذلك على هز الشباك".

واختتم البيان: "على الرغم من أنه لم يسجل أهدافاً في بطولة كأس العالم للأندية ف 2019، إلا أنه استحق بجدارة جائزة الكرة الذهبية لآديداس نظراً لتألقه، وهو الأمر الذي أثبته آلاف المشجعين في ملعب خليفة الدولي حيث كانوا يهتفون له كلما لمس الكرة".