فيفا يطلب خفض الرواتب

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من الأندية واللاعبين التوصل إلى اتفاقات بشأن خفض الرواتب في ظل توقف منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أوصى فيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 يونيو، حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينته موسم 2019-2020.

وأكد فيفا رغبته في إظهار «مرونة» في ظل الأزمة الراهنة التي تصيب كرة القدم العالمية والغالبية العظمى من المنافسات الرياضية، والتي دفعت إلى تعليق مختلف النشاطات وتأجيل أو إلغاء مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف العام الحالي، لا سيما أولمبياد طوكيو 2020 ونهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا إلى صيف العام المقبل.

ورأى فيفا الذي يتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقراً له، أن جائحة «كوفيد - 19» تسبب في «تأثير كبير» على عائدات الأندية، وأن على كرة القدم كما القطاعات الأخرى «إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للطرفين»، في إشارة إلى الأندية واللاعبين، بحسب ما أفادت المصادر المقربة.

وكان فيفا قد شكّل منذ 18 مارس الماضي مجموعة عمل لدراسة تبعات أزمة فيروس كورونا على كرة القدم العالمية، والتي رأى رئيسه جياني إنفانتينو أنها قد تؤدي إلى إعادة هيكلة اللعبة بالكامل.

وحض فيفا في توجيهاته «الأندية واللاعبين على العمل معاً للتوصل إلى اتفاقات وحلول خلال هذه فترة توقف (منافسات) كرة القدم».