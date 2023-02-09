فيفا يعلن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 (ذا بيست).

وسيتنافس الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، والأرجنتيني ليونيل سكالوني (الأرجنتين) على الجائزة.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز خلال حفل يقام في باريس بفرنسا في 27 من شهر فبراير الجاري.

وقاد أنشيلوتي فريق ريال مدريد للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي خلال عام 2022.

فيما ظفر غوارديولا مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما سكالوني فقاد منتخب الأرجنتين للظفر ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتم استبعاد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب من هذه القائمة رغم تواجده في القائمة الأولية مع أنه قاد "أسود الأطلس" لاحتلال المركز الرابع في المونديال القطري.