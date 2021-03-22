فيفا يعلن موعد قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل رسمي، موعد وقواعد قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

ووفقاً لما جاء عبر موقع فيفا الرسمي، تقرر أن تقام مراسم القرعة في 21 من الشهر القادم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ.

وأشار فيفا في بيانه، الى أنه قد بدأ العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مرة أخرى، بعدما تأجلت لتقام في 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال فيفا أنه في أقل من شهر سعرف 16 منتخباً من الرجال و12 منتخباً من السيدات هوية منافسيهم في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأكد فيفا أنه سيتم بث مراسم القرعة عبر قناة الاتحاد الدولي على موقع "يوتيوب".

وجاء ببيان "فيفا" أن منتخب اليابان للرجال سيتواجد في التصنيف الأول في المركز A1 فيما يخص إجراء القرعة وجدول المباريات.

وتأهل منتخب مصر ضمن 14 منتخباً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بينما يتبقى مكانان لمنتخبات من أميركا الشمالية "كونكاكاف"، حيث تقام البطولة المؤهلة في الفترة بين 18 لـ30 من مارس الجاري.

ونشر فيفا قواعد القرعة وتحديد التصنيف، حيث سيتم تقسيم الـ 16 منتخباً لـ4 أوعية، كل وعاء يتكون من 4 منتخبات، بناء على تصنيف سيتم تحديده بناء على المشاركات السابقة.

ويعتمد التصنيف على إجمالي النقاط التي تم الحصول عليها في آخر خمس مشاركات أولمبية لمسابقة كرة القدم (3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، 0 للخسارة). وبالتالي فإن التصنيف المستخدم يعتمد على النقاط التي تم الحصول عليها في الألعاب الأولمبية 2016 و2012 و2008 و2004 و2000.

وقرر فيفا أيضاً أن يتم منح 5 نقاط إضافية لكل منتخب فاز بالمسابقة القارية التي تأهل من خلالها لأولمبياد طوكيو.

وأكد فيفا على أنه لن يتواجد أكثر من فريق من قارة واحدة في نفس المجموعة.