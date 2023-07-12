فيفا يمنع النصر السعودي من تسجيل تعاقداته الجديدة

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي النصر السعودي من تسجيل تعاقداته الجديدة قبل أسابيع على انطلاق الموسم الجديد من البطولات.

وكان وصيف بطل دوري روشن السعودي قد ضم مؤخراً لاعب خط الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.

وكشفت تقارير إعلامية تتاقلتها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء أن فيفا أعلم الاتحاد السعودي لكرة القدم بقرار منع النادي من تسجيل أي تعاقد جديد.

وتم تغريم النصر مبلغ مليوني ريال سعودي سيتم دفعها لليستر سيتي بناء على بند في صفقة ضم الجناح النيجيري أحمد موسى العائدة لصيف عام 2018.

وأشار فيفا أن "العالمي" لم يسدد القيمة المترتبة عليه وفقاً للعقد المبرم مع النادي الإنجليزي مما يعني تثبيت العقوبة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مستعد لدفع قيمة الغرامة وفقاً لموقع "ترايبل فوتبول"، على أن يتم رفعها عن النادي بمجرد تسديدها.