فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام يحتفل بهدفه في شباك هادرسفيلد تاون خلال اللقاء الذي انتهى بفوز سبيرز برباعيةٍ نظيفة ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز