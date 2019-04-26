فيلانوفا أقنع ميسي بالبقاء في برشلونة

يصعب على مشجعي برشلونة تخيل الفريق دون الأسطورة ليونيل ميسي، ورغم إيمانهم بعشق وانتماء النجم الأرجنتيني للنادي الكتالوني، إلا أن هذا لا ينكر حقيقة أنه فكر في الرحيل في بعض المناسبات والراحل تيتو فيلانوفا يملك الجواب اليقين.

وكشف جوردي رورا مساعد المدرب السابق الذي فارق الحياة قبل خمس سنوات أن فيلانوفا اجتمع مع ميسي قبل 6 أيام على وفاته وأقنعه بعدم الرحيل والبقاء في كامب ناو.

وقال رورا لإذاعة كتالونية: "كان ليونيل ميسي مقتنعاً بفكرة الرحيل عن برشلونة بعد أن ضاق ذرعاً بالانتقادات إثر خسارة نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد حينها".

وأضاف رورا الذي تولى قيادة برشلونة خلال فترة علاج فيلانوفا من السرطان: "قبل ستة أيام على وفاته اجتمع تيتو بميسي ونصحه بأن الأفضل له البقاء في برشلونة وعدم الانتقال لأي فريق آخر بسبب طريقة لعبه ولأنه لن يتأقلم".

وتابع: "بعد الاجتماع، غيّر ميسي رأيه وخطته واكتشف أموراً لم تكن واضحة أمامه وقرر البقاء ونتمنى أن يدوم هذا لسنوات طويلة".

يُذكر أن فيلانوفا تُوج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2012-2013 بتحقيق 100 نقطة معادلاً الرقم القياسي لريال مدريد مع جوزيه مورينيو وذلك قبل عام على وفاته، كما كان مساعداً لبيب غوارديولا قبل أن يتسلم منه القيادة.