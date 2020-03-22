فيلايني أول مصاب بفيروس كورونا في الدوري الصيني

تأكدت إصابة مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق والمحترف حالياً في صفوف شاندونغ لونينغ في الصين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لينضم لقائمة الرياضيين المصابين بالمرض.

وأكدت إدارة الصحة الصينية هناك بأن العينة التي سحبت من البلجيكي في مقاطعة جينان إيجابية.

وبات فيلايني أول لاعب يصاب بالمرض في الدوري الصيني، الذي كان قد تم تأجيل فعالياته لفترة غير معلومة مثله مثل غيره من الفعاليات الرياضية.

ورغم انحسار فيروس كورونا في عدد كبير من مدن الصين وزيادة عدد المتعافين منه، إلا أنه زاد بشدة في بعض الدول الأخرى وخاصة إيطاليا.

يذكر أن فيلايني انتقل إلى الدوري الصيني في 2019، وأثبت نجاحه خلال موسمه الأول مع شاندونغ لونينغ بتسجيل 13 هدفاً في جميع المسابقات.