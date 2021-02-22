فيليبي لويس: صلاح كان مثل ميسي في تشيلسي

أشاد ظهير فلامينغو الحالي وتشيلسي السابق فيليبي لويس بزميله السابق في البلوز محمد صلاح، هداف ليفربول، وشبهه بقائد برشلونة ليونيل ميسي رغم فترته السلبية في لندن.

بدأ المصري مشواره في إنجلترا مع تشيلسي عام 2014، لكنه فشل في فرض نفسه تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو ليرحل إلى فيورنتينا ثم روما في 2016.

وعن فترته مع صلاح في لندن، قال البرازيلي لصحيفة "غارديان" البريطانية: "فشل مورينيو في إخراج أفضل ما عندي، كما حدث مع صلاح، عانى كلانا في التدريبات.

"عندما قرر صلاح الذهاب إلى فيورنتينا سألته عن السبب، أنت في تشيلسي، قال لي أنه يريد أن يلعب، قلت لنفسي هذا الفتى جيد.

"لم يبحث عن الأموال أو جمع الانتصارات، لكن ذهب حتى يثبت أن بإمكانه أن يلعب أكثر".

وختم عن المصري: "في التدريبات كان مثل ميسي، حقاً مثل ميسي، يمكنك سؤال أي أحد".

ورحل لويس نفسه بعد موسم وحيد وعاد مجدداً إلى أتلتيكو مدريد بعد أن فشل في التأقلم مع تشيلسي، والآن يلعب مع فلامينغوفي الدوري البرازيلي.