فيليكس: أحلم أن أصبح مثل رونالدو

أكد جواو فيليكس البرتغالي الشاب الذي حطم الرقم القياسي في تعاقدات أتلتيكو مدريد عبر تاريخه، أن هدفه أن يصبح مثل قائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو.

وكشف فيليكس البالغ عمره 19 عاماً عن إعجابه بمواطنه الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، مشيراً إلى أنه يحلم بأن يكون له مستقبل مشابه لنجم يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد.

وأكمل البرتغالي الشاب انتقاله لأتلتيكو مدريد الشهر الماضي مقابل 126 مليون يورو (113 مليون جنيه استرليني) بعد موسم رائع مع بنفيكا.

وتألق المهاجم الصاعد أيضاً إلى جانب رونالدو وقادا منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.

وقال فيليكس لشبكة "إي إس بي إن" أنه يحلم بمسيرة مثل التي خاضها "صاروخ ماديرا"، الذي يرى الكثيرون أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأضاف: "فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، وحلم أي لاعب أن يكون مثله".