فيليكس: رونالدو الأفضل على الإطلاق

أشاد جواو فيليكس نجم بنفيكا السابق وأتلتيكو مدريد الحالي بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها النجم الشاب وأكد خلالها أنه يعتبر "صاروخ ماديرا" الأفضل في التاريخ بعد كل ما قدمه ويقدمه في الوقت الحالي سواء في ريال أو يوفي، ومن قبل في مانشستر يونايتد.

وقال فيليكس: "كريستيانو رونالدو لاعب عظيم، الآن هو الأفضل في العالم، وربما في جميع الأوقات، وعندما كنا في المنتخب تحدث معي حول مدريد كثيراً.

"قال لي أني سأحب مدريد، أنا هنا من أجل صناعة التاريخ، وبالتأكيد المقارنة معه لن تكون جيدة بالنسبة لي، كريستيانو لديه شخصيته، وأنا أريد أن تكون لي شخصيتي.

"لا أهتم بسوق الانتقالات، ولا أعلم الكثير عنه، أريد فقط أن أقدم أفضل ما لدي من أجل مساعدة أتلتيكو، وزملائي كانوا رائعين معي، وهذا أمر هائل، لأنه يبني الثقة بيننا".

يذكر أن فيليكس انضم لأتلتيكو مدريد قادماً من بنفيكا مقابل حوالي 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.