فينالدوم ينتقل إلى باريس سان جيرمان

تعاقد باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء مع جورجينيو فينالدوم حتى 2024 وفقاً لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وانضم لاعب الوسط الهولندي الدولي البالغ 30 عاماً والذي انتهى عقده مع ليفربول هذا الصيف إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد أن أشارت تقارير في وقت سابق إلى اقترابه من برشلونة.

فينالدوم في سطور

يذكر أن نجم الريدز السابق الذي خاض 75 مباراة دولية مع منتخب هولندا استهل مسيرته مع فيينورد عام 2007 وحتى 2011، ثم انتقل إلى بي إس في آيندهوفن ما بين عامي 2011 و2015، ثم نيوكاسل يونايتد ما بين عامي 2015 و2016، قبل أن يحط الرحال في ليفربول عام 2016 ويحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم التالي.