فينغر : دوري السوبر الأوروبي سيدمر البريميير ليغ

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق أن الأندية الكبرى في أوروبا حريصة على تأسيس دوري السوبر الأوروبي لأنها غير قادرة على التنافس مالياً مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وآرسنال شاركا في مفاوضات لتأسيس البطولة الجديدة لتشمل 18 نادياً من مسابقات الدوري الخمس الكبرى.

ويأمل المؤسسون في انطلاق البطولة في 2022.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الذي استقال يوم الثلاثاء أن ناديه وافق بالفعل على مقترح بالمشاركة.

لكن فينغر مدير التطوير العالمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يرى أن الخطط تهدف للحد من "تفوق" الدوري الانجليزي الممتاز.

وأضاف لصحيفة "غارديان" البريطانية: "حاولت مسابقات الدوري الأخرى تدمير امتيازات الدوري الانجليزي الممتاز وبالنسبة لهم أفضل وسيلة هي تأسيس الدوري الأوروبي الجديد. "وهذا يعني تدمير الدوري الانجليزي في الأساس".

ويضمن دوري السوبر مواجهات مستمرة بين الفرق الكبرى في أوروبا لكن فينغر يعتقد أن أكبر المستفيدين هم ملاك الأندية.

وتابع: "نحن في فترة يتحكم فيها الملاك بالاستثمارات والهدف الأول هو جمع أكبر قدر من الأموال ودوري السوبر وسيلة لجمع أموال أكثر".