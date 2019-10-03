فينغر مرشح للعودة إلى التدريب في الدوري الإيطالي

أكد تقرير إعلامي إيطالي الثلاثاء أن المدير الفني السابق لآرسنال آرسين فينغر بات مرشحاً للعودة إلى عالم التدريب من جديد، وأن الأمور تسير على أكمل وجه لعودة المدرب القيدوم، لكن هذه المرة من بوابة الدوري الإيطالي.

وطرح اسم فينغر، الذي يحمل تاريخاً كبيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الغانرز، كمرشح بارز لتولي مهمة تدريب ميلان هذا الموسم.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن المدرب الفرنسي بات قريباً من قيادة الروسونيري بعد البداية الكارثية للفريق تحت قيادة ماركو جيامباولو.

ويعيش النادي الإيطالي وضعية كارثية عكستها النتائج المتواضعة التي حققها الفريق هذا الموسم، إضافة إلى تباين الآراء بين القائمين على الفريق حول المسببات الحقيقية التي تقف وراء الحالة التي يمر بها الفريق آنياً.

ويحتل ميلان حالياً المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ست نقاط فقط عقب خوض أول ست جولات في المسابقة المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ميلان ترى أن فينغر قد يكون هو المدرب الذي يعيد الكثير من قوة الروسونيري الغائبة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن ما يعزز منح الوظيفة لفينغر أن المدير التنفيذي لميلان إيفان غازيديس، سبق له أن عمل لسنوات برفقة فينغر في آرسنال.

ويذكر أن فينغر لم يتول قيادة أي فريق منذ الرحيل عن النادي اللندني في مايو 2018.

ويمرّ الفريق الإيطالي، الذي تأسس في 1899 ويملك رصيداً هائلاً من الإنجازات على كل المستويات تضعه بين أندية القمة ليس في إيطاليا فقط ولكن في مجمل أوروبا والعالم، بأسوأ الظروف حالياً، حيث يبتعد عن غريمه التقليدي إنتر ميلان بفارق 12 نقطة، والذي يتصدر المنافسات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات وهو رقم قياسي يسجله المدرب أنتونيو كونتي لأول مرة في تاريخ المدربين الذين قادوا إنتر في الدوري.