فينغر يحدد الفارق بين رونالدو وميسي لإنهاء الجدل

أنهى المدرب الأسطوري لآرسنال، آرسين فينغر، الجدل حول الأفضل بين الثنائي ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

ونقلت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن فينغر قوله: "عادة ما أقول أن رونالدو هو لاعب كرة القدم الرياضي، وميسي الفنان الاستثنائي، وهذا هو الفارق بين الاثنين".

وأضاف المدرب المخضرم الذي أشرف على آرسنال لمدة 22 عاماً (1996-2018): "يفضل الجميع أحدهما أو الآخر، وعندما نحب كرة القدم، نفضل الفنان.

"الإبداع يجعلك تكتشف أشياء لا تراها ولم تفكر فيها من المدرجات، حتى لو لم أنكر جودة البرتغالي، أعتقد أن كرة القدم قد تطورت إلى أسلوب رونالدو".

وختم قائلاً: "هذا لا يعني أننا يجب أن نستبعد الإبداع، يجب أن تتطور القواعد لجعل كرة القدم أكثر إثارة، وأكثر جمالاً للمشاهدة".

وسيطر الثنائي رونالدو وميسي على عرش كرة القدم في الـ 15 عاماً الأخيرة، واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها ميسي 6 مرات (رقم قياسي)، فيما نالها رونالدو 5 مرات.

ورغم تجاوزهما عتبة الثلاثين، فإن تنافس ميسي (33 عاماً)، ورونالدو (35 عاماً)، قد يستمر لموسم أو موسمين آخرين.