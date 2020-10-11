فينغر يحدد عيوب أوزيل في آرسنال

أكد آرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لآرسنال، على أن النجم مسعود أوزيل يحتاج طريقة خاصة في التعامل لاستخلاص أفضل ما لديه.

وتطرق المدرب السابق لتجربته مع أوزيل، مشيراً لنقاط الضعف التي يجب أن يتعامل معها ميكيل آرتيتا مدرب الغانرز الحالي في حال استمرار النجم الألماني مع الفريق.

وقال فينغر، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”لم يكون أوزيل اللاعب الأكثر انضباطاً في الملعب، واللعب بدون كرة لم تكن نقطة القوة لديه.

”يمكنك التعامل مع الأمر بوضع بعض اللاعبين ذوي النزعة الدفاعية بجانبه، الأمر الرئيسي هو أن تحقق التوازن الصحيح بين الدفاع والهجوم”.

وكان أوزيل قد ابتعد تماماً عن حسابات آرتيتا الذي عبر صراحةً عن صعوبة أن يكون للدولي الألماني السابق دور في آرسنال مستقبلاً.

يذكر أن أوزيل انضم إلى آرسنال عام 2013 قادماً من ريال مدريد، وسبق لبطل العالم مع ألمانيا 2014 أن لعب لفريقي شالكه وفيردر بريمن قبل الانضمام للملكي.