فينيسيوس: أريد الفوز مع ريال مدريد بدوري الأبطال 5 أو 6 مرات

شدد النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور على سعادته بالعمل تحت إشراف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.

ويرى المهاجم الشاب أن وجود أنشيلوتي لعب دوراً رئيسياً في نجاحات الفريق الملكي والتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ماذا قال فينيسيوس ؟

وقال البرازيلي في تصريحات إعلامية: "عرف أنشيلوتي كيفية إخراج أفضل المستويات منا، إنه شخص طيب القلب يعاملنا كأننا أولاده.

"وجوده يمنحنا الطمأنينة والثقة، إضافة للعمل العظيم الذي ينجزه تحضيراً للمباريات."

ويتمنى فينيسيوس أن يكون الموسم الماضي بمثابة بداية للظفر بالبطولات، حيث أضاف: "أقدر اللاعبين الذين حققوا الكثير في هذا النادي الأكبر في العالم.

"بالطبع أريد أن أستمر في تحقيق الانتصارات هنا وأن ألعب لأطول فترة ممكنة وأن أتوج بالألقاب حتى أقترب من إنجازات زملائي.

"وأن أفوز بلقب دوري الأبطال 5 أو 6 مرات وأن أكون حاسماً مثل لاعبين سبق لهم ارتداء قميص ريال مدريد."