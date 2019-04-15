فينيسيوس: التحدث لزيدان يثير التوتر

قال النجم الشاب فينيسيوس جونيور أن الحديث مع المدرب زيدن الدين زيدان يخلق بعض التوتر أحياناً.

وكان البرازيلي الصاعد قد انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم، أي أنه لم يلحق الحقبة الماضية لـ "زيزو" مع الفريق.

استلم زيدان مهمة تدريب ريال مدريد منتصف مارس الماضي، وذلك خلفاً لسانتياغو سولاري.

وبخصوص ذلك، قال فينيسيوس أن التدريب تحت يد زيدان أمر مميز ويضيف لأي لاعب الكثير، حيث قال: "العمل مع زيدان له طابع مختلف، كان لاعباً عظيماً وأبناء جيلي على وجه الخصوص يعتبرونه مثلاً أعلى.

"الأزمة في التدرب معه تكمن فقط في المعاناة حين يوجه الحديث لك، إذ يشعر اللاعب ببعض التوتر لدى الوقوف أمامه".

يذكر أن فينيسيوس تعرض لإصابة في مواجهة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام منتصف الشهر الماضي.