فينيسيوس سيبقى مع ريال مدريد

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد دفعة معنوية من زين الدين زيدان حول مستقبله مع الملكي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدولي البرازيلي في تصريحات صحفية قبل مباراة بلاده الودية ضد كولومبيا، أن زيدان ، أكد له بأنه سيبقى في صفوف الملكي لسنوات طويلة.

وقال النجم الشاب: "زيدان يقول لي دائماً عليك أن تكون هادئاً ومسترخياً، وأن أستمر في التطور، لأني إذا فعلت ذلك وفي ظل المعاملة الجيدة التي أحظى بها من الجميع، سألعب في ريال مدريد لسنوات طويلة مثل كاسيميرو، ومارسيلو اللذين تواجدا في ريال مدريد منذ فترة طويلة".

وقدم صاحب الـ 19 عاماً مستويات جيدة مع ريال مدريد الموسم الماضي، لكن بعد التعاقد مع إيدين هازارد، أصبح تواجد فينيسيوس ضمن التشكيل الأساسي هذا الموسم صعباً.