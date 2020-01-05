فينيسيوس: مارسيلو حذرني من ريال مدريد

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد عن المحادثة التي عقدها مع زميله ومواطنه مارسيلو، عقب الانضمام إلى الفريق الملكي.

وقال فينيسيوس في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: «حذرني مارسيلو بالفعل من الوضع هنا في بيرنابيو، لأنه قد تكون بيليه في يوم، وفي اليوم التالي لن تلعب على الإطلاق».

وأضاف المهاجم: «أبدو هادئاً، لكني أشعر بالقلق الشديد في داخلي». وتابع «في الظهور الأول لي مع فلامينغو، كنت خائفاً حتى الموت. لم أكن أرغب في لمس الكرة مطلقاً».

وأتم: «الابتسام أثناء المباريات رغم تعرضي لانتقادات بسبب اللمسة الأخيرة؟ أنا على هذا النحو ولن أفقد سعادتي أبداً. تركت الأمور تحدث بشكل طبيعي».