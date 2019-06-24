فينيسيوس: مبابي سينضم لريال مدريد قريباً

أكد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، رغبته باللعب إلى جانب نيمار دا سيلفا، مشيراً إلى أن الفريق قريب من التعاقد مع كيليان مبابي.

وأكدت تقارير رغبة ريال بضم النجم الفرنسي الشاب، لكن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، نفى إمكانية حصول ذلك.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "بالطبع أتمنى انضمام نيمار إلى ريال مدريد، لكني بالطبع لا أعرف ما سيحدث.

"أود مزاملة نيمار وكيليان مبابي، وأعتقد أن جمهور ريال مدريد يتمنى انضمام مبابي لنا ورؤيته بقميص الملكي. سيكون ذلك أمراً رائعاً".

وأكد صاحب الـ 18 عاماً أنه لم يقابل مبابي بشكل شخصي، لكنه حاول التواصل معه، كما أرسل له رسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

واختتم: "هل أتمنى انضمامه؟ بالطبع، الجميع يحب مبابي ومعنا أراه قادراً على حصد المزيد من البطولات، أعتقد أنه سينضم لنا قريباً".

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلان ميندي من ليون.