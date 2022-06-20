فينيسيوس يرفض إغراءات ليفربول ومانشستر يونايتد

رفض النجم الدولي البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور العروض التي قدمها مانشستر يونايتد وليفربول من أجل إغرائه بترك ريال مدريد والانتقال إلى إنجلترا.

وسيوقع المهاجم المتألق البالغ من العمر 21 عاماً على تمديدٍ جديد سيبقيه في ملعب سانتياغو بيرنابيو لفترة إضافية الشهر القادم وفقاً لصحيفة "ماركا" الصادرة من مدريد.

وسيصبح فينيسيوس بموجب العقد المقبل أحد أعلى لاعبي الملكي أجراً مع إضافة شرط جزائي لفسخه ستصل قيمته إلى 1 مليار يورو (870 مليون جنيه استرليني).

وتراجع اهتمام ليفربول تحديداً باللاعب الصاعد بعد تعاقده مؤخراً مع الأوروغوياني داروين نونيز، لكن يونايتد ما زال يبحث عن مهاجم جديد يستطيع تقوية خطه الأمامي.

وقالت ماركا أن باريس سان جيرمان كان على تواصل مستمر مع الهداف البرازيلي أيضاً في نوفمبر من العام المنصرم وطالبوه حينها بعدم الالتزام بعقدٍ جديد مع ريال مدريد.

ومنذ قدومه عام 2018 من فلامينغو، خاض البرازيلي 170 مباراة مع الميرينغي في جميع البطولات وزار الشباك في 36 مناسبة، كما صنع لزملائه 43 هدف آخر.

وبدأ النجم الشاب في التألق فعلياً الموسم الماضي بعد قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وشكل ثنائياً مميزاً رفقة زميله المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة وساهما بشكلٍ مباشر في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.