فينيسيوس يعاني مع زيدان

كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريراً عن الشاب فينيسيوس جونيور في ظل قلة مشاركاته مع ريال مدريد، مؤكدة وجود مشكلة كبيرة يعاني منها البرازيلي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وشارك فينيسيوس في 313 دقيقة فقط من إجمالي 900 دقيقة هذا الموسم، ليبتعد تماماً عن التشكيلة الأساسية لريال ويجلس بشكل شبه دائم على دكة البدلاء.

ورغم تسجيل البرازيلي هدفاً رائعاً في شباك أوساسونا منذ فترة، إلا أن "زيزو" لم يقتنع بمستواه ليجلسه على دكة البدلاء خلال المباريات التالية.

يذكر أن فينيسيوس اعتاد على التألق في مركز الجناح الأيسر، لكنه يشارك مؤخراً على اليمين بعد قدوم إيدين هازارد مما يعني فشله في التكيف مع موقعه الجديد في تكتيك زيدان.